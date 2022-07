Kimbatuses naine: minu mehevend on nartsissist, mida ma peaksin tegema?

Igasugune nõuanne oleks abiks. Aitäh.

Eemaldumine on parim viis edasi

Vastab nartsissistlikule väärkohtlemisele spetsialiseerunud psühhoterapeut Vanessa Reiser:

Tänan teid selle loo jagamise eest ja mul on väga kahju, et midagi sellist läbi elasite. Teie kogemus selle inimesega, kes siseneb teie koju ja ületab piire, tundub teile ja teie partnerile äärmiselt häiriv ja kes võiks teid süüdistada?! Ta oli vägivaldne, ebaviisakas, ülbe, ebameeldiv ja tal puudus empaatia teie haiguse suhtes.

Kuigi need kõik on väga häirivad käitumisviisid, on empaatiavõime puudumine teie leukeemia suhtes kõige murettekitavam ja võib viidata isiksusehäirele.

Ma ei saa sellele inimesele diagnoosi panna, kuid võin teile öelda, et empaatia puudumine on nartsissistliku isiksusehäirega inimeste seas väga tavaline. Sellise häirega inimesest on parim eemale hoida, sest nad kipuvad tekitavat kaost ja valu kõikjal, kuhu nad lähevad.

Mulle meeldib, et leidsite terapeudi, kelle abiga mõista, kuidas selle isiku mürgisus on teile mõju avaldanud. Kuid veenduge, et ta on spetsialiseerunud B-klastri isiksusehäiretele. See ei ole kasulik mitte ainult teile, vaid ka teie partnerile, sest enda ja venna vahel võib olla väga raske distantsi luua ja ta võib vajada selleks professionaalset tuge.