Need programmis osalejad, kes said uuringus paljutõotavat ravimit, kaotasid ravi ajal 15–21 protsenti kaalust.

Ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uuringus osales 2500 rasvunud patsienti, kes said kord nädalas süstina kas 5, 10 või 15 milligrammi tirtsepatiidi või platseebot. Patsiendid kaalusid keskmiselt 105 kilogrammi ja nende kehamassiindeks oli keskmiselt 38.