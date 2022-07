LIHTNE JA EFEKTIIVNE ⟩ Meiginipp, millega saab kõik huulevärvid endale sobima

Kui oled ühele peitekreemile või ripsmetušile lojaalseks jäänud, on huuletoodetega enamasti teine lugu - need vahetuvad sageli. Teekond ilusa huulevärvi leidmiseni võib olla pikk, ükskõik, kas otsid uut usaldusväärset punast või naturaalses toonis toodet. Kui see on tuttav dilemma, võib ühes lihtsas nipis peituda lahendus. Hiljuti jagati TikTokis nippi, mis muudab huulevärvi ilusamaks, kui see sulle juba peale ostmist ei meeldi.