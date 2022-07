VÄRSKE UURING ⟩ Tätoveeringud ja tõsised psühholoogilised probleemid on omavahel tihedalt seotud

Pilt on illustratiivne

Viimastel aastakümnetel on tätoveeringute ja augustuste populaarsus järjest suurenenud. Psühholoogid näevad sageli seda kui soovi oma keha kuidagi muuta ja üht viisi individuaalsuse väljendamiseks. Kuid selgub, et on ka teisi põhjuseid.