Kohvikusse tööle läinud tüdruk avastas oma õuduseks ettevõtte tõelise tegevusala

Postituse autor ütles, et ta otsustas praktika algust oodates töötada osalise tööajaga ja leidis oma kodu lähedal asuvas kohvikus töökuulutuse. «Helistasin antud numbrile ja rääkisin omanikuga, kes tundus mulle väga kena ja korralik. Ta palus mul järgmisel järgmisel päeva proovipäevale tulla, mida ma ka tegin,» jagas kasutaja.

Tüdruk pidi väljas ootama, kuni asutuse töötaja ta sisse lasi. Postituse autor tunnistas, et asjaolu, et ettevõte oli tänaval kõndija silmade eest peidetud, oleks pidanud ta ettevaatlikuks tegema, kuid seda ei juhtunud. Ruum, mis oli algselt suur saal, oli suletud ustega väikesteks ruumideks jagatud, kuid see ei tundunud tüdrukule kummaline.