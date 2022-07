UUS UURING ⟩ Selgus, miks ilusaid naisi tõmbab inetute meeste poole

Seda sotsiaalset reaalsust kinnitas hiljutine Šotimaal tehtud uuring, kirjutab Pulse.ng.

Uuringu kohaselt muutuvad koledad kuni keskmise väljanägemisega mehed atraktiivsemaks, kui naised tunnevad, et mehel on hea kujutlusvõime ja ta on loominguline.

«Ebaatraktiivsetele naistele tulevad samad omadused aga hoopis kahjuks,» tõdes Šotimaa Abertay ülikooli psühholoog Christopher Watkins, kes uuringu läbi viis.

Uuringust

Watkins pani rühma vabatahtlikke vaatama meeste ja naiste pilte ning neil tuli igaüht hinnata, lähtudes vaid nende füüsilisest välimusest.

Seejärel esitas ta samad pildid teisele vabatahtlike rühmale, paljastades seekord mõned üksikasjad pildil olevate inimeste loomingulisest võimekusest.

Tulemused näitasid, et vähem atraktiivse näoga mehed meeldisid naistele, kui selgus, kui loovad nad on. «Vähem atraktiivse näoga loomingulised mehed said peaaegu identse hinnangu tõeliselt ilusate meestega, kes ei olnud nii loomingulised,» ütles Watkins.

Nagu arvata võis, olid kõige atraktiivsemad mehed need, keda peeti nii füüsiliselt atraktiivseks kui ka loominguliseks.

Mehed eelistavad välimust

Meeste jaoks jääb välimus kõige olulisemaks. Üks eksperiment näitas, et naise loovus ei suurendanud tema atraktiivsust.

Naised armastavad loovust

Watkinsi sõnul on selle põhjuseks evolutsiooniline bioloogia – varjatud kriteeriumid, mis sunnivad meid otsima parimat kaaslast, et tagada terved järglased ja nende ellujäämine.

«Naised on partneri otsimisel meestest valivamad,» selgitab Watkins.

Hea kujutlusvõime ja loovuse olemasolu annab naisele kinnitust, et tegemist on intelligentse isikuga. «Arvatakse, et loovus on signaal, et inimene suudab investeerida aega ja vaeva konkreetse ülesande täitmiseks või näha asju uudsel viisil, mis võib olla ellujäämiseks kasulik,» lisas Watkins.