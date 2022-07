10-aastane vägistatud tüdruk oli sunnitud reisima Ohiost Indianasse aborti tegema

Kuna abort on Indianas endiselt seaduslik, suutis Bernard aidata 10-aastast vägistamise üle elanud last, kes pidi meditsiinilise protseduuri saamiseks sõitma üle osariigi piiride Indianasse. Uudised 10-aastase lapse tundidepikkusest teekonnast abordiabi saamiseks tulid vahetult pärast seda, kui Ohio ülemkohus otsustas reedel jätta jõusse osariigi üle kuuenädalase raseduse katkestamise keeld.

Kuna mõned abordiõiguste kaitsjad võrdlevad Roe kohtuotsust Talibaniga, tuleb meeles pidada, et tegu on siiski Ameerika Ühendriikidega ja praegu toimuvat selgitatakse usuliste põhjendustega. Arkansase kuberner Asa Hutchinson tunnistas avalikult ja keeldus midagi ette võtmast asjaolu vastu, et tema osariigi keeld võib sundida lapsi vägistamise ohvreid sünnitama.

Viimastel päevadel enne Roe ümberpööramist oli näha südantlõhestavat eelvaadet Brasiiliast, mis keelab ka peaaegu kõik abordid. Möödunud nädalal keelduti riigis 11-aastasele vägistamisohvrile aborti tegemast. See laste kehade vastu suunatud riiklik vägivald on abordikeeldude vältimatu tagajärg. Olevik ja tulevik, mille kaudu «elu pooldajad», näiliselt lapsi armastavad vabariiklased, neid hukule määravad.

Ja kuigi abort on Indianas kus doktor Bernard pakkus 10-aastasele Ohio tüdrukule turvalist aborti, endiselt seaduslik, võib see muutuda enne kuu lõppu: osariigi vabariiklaste seadusandlik kogu koguneb 25. juulil eriistungile ja kavatseb hääletada täieliku abordikeelu üle.

Pärast seda, kui ülemkohus tühistas Roe ja mitmed osariigid asusid viivitamatult aktiveerima oma vallandavaid seadusi ja Roe-eelseid keelde, ütles Bernard ajalehele «Columbus Dispatch», et on näinud meeletult palju taotlusi osariigivälistelt abordipatsientidelt. Teise Indianas asuva abordikliiniku pressiesindaja ütles ajalehele, et nende tüüpiline abordipatsientide arv on viimase nädala jooksul kahekordistunud ning paljud patsiendid on tulnud Ohiost. Nuttes, segaduses, meeleheitel ja tänulikud.