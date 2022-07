Ehkki märjad ujumisriided võivad kuumal suvepäeval nahka meeldivalt jahutada, soodustavad need ka põiepõletikku – seda aga mitte külmetamise, vaid bakterite tõttu. Külma ja niiske keskkonna tõttu on bakteritel eriti hõlbus põies levida, sest vereringe on takistatud.