USKUMATU ⟩ Selliste õudustega võid kruiisilaeval kokku puutuda

Austraallanna Lauren postitas oma TikToki lehele hiljuti video, kus avaldas hirmsaid saladusi laeval töötamise kohta. «Kruiisilaevadel on hullumeelseid asju, millest te võib-olla külalisena ei tea,» alustas ta. Naise sõnul on pardal nii surnukuur kui ka vangla. Ükskord nägi ta koguni oma silmaga, kuidas surnukeha surnukuurist välja veeretati. «Ilmselt oli neil selle peal kate, kuid see on iseenesest nii jube.» Peale seda vahejuhtumit ei soovinud Lauren enam kruiisilaeval töötada.