Nelja käe ja nelja jalaga sündinud last peetakse looduse imeks

Nimetu beebi on tekitanud furoori kogu Indias, kuna sündis lisapaari käte ja jalgadega. Last tervitatakse seetõttu kui looduse imet ning võrreldakse isegi Jumala reinkasnatsiooniga.

Erakordsetel fotodel on näha, et möödunud nädalavahetusel sündinud lapsel on neli lisajäset kinnitunud kõhu külge.