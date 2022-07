UUS PROBLEEM ⟩ Mehed vahetavad oma naisi Ukraina pagulaste vastu

Mees tehtud otsuse pärast süümepiinu ei tundnud. «Minul ja Sofial läheb suurepäraselt,» ütles ta, lisades, et nad üürivad nüüd Bradfordis koos maja ja on õnnelikud, kuigi ta ei saa enam oma kahte last näha. «Ausalt öeldes läheb hästi. Meil on oma maja, ei mingit draamat ja saame üksteist tundma õppida.» Mees teatas koguni, et teised mehed on talle öelnud, et sooviksid sama teha.