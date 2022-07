Veganist ema, kes näljutas oma lapse surnuks, mõisteti süüdi mõrvas

Poiss suri 2019. aasta septembris. Surres oli tema kaal vaid seitse kilogrammi, mis on kolm kilogrammi vähem,kui tavaliselt tema eas lastel. Tema ema, 39-aastane Sheila O'Leary tunnistas, et pani lapse vegantoidule ja andis talle ainult tooresid köögivilju ja puuvilju. Teda toideti ka rinnaga. Nädal enne oma surma magas poiss halvasti ja ei söönud enam midagi. Lahkamine näitas, et poiss suri alatoitumuse põhjustatud tüsistuste tõttu.

O'Learyt süüdistati selles, et ta ei otsinud oma pojale õigeaegselt arstiabi, kuigi ta mõistis, et laps on haige. «Ta otsustas ignoreerida tema nutmist. Kaalunumbrit ei olnud vaja, et poisipõnni alatoitumust näha, tema luud turritasid läbi naha,» ütles riigiprokuröri abi Sarah Miller.