See on Kate Middletoni lemmiklõhn, mida ta iga päev kannab

Hertsoginna Kate Middleton on tuntud oma hea maitse poolest. Olgu see elegantne kleit, vabaajateksad või stiilne aksessuaar – mida iganes ta kannab, loetud tundide pärast on see välja müüdud. Kuid see ei kehti vaid moe kohta, sest Kate on muutnud ka mõned parfüümid kuninglikuks klassikaks.