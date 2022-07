Ukraina modell on saanud enam kui tuhat abieluettepanekut ja seksisoovi varjupaiga eest

Louisa Khovanski ütles The Sunile, et ta on saanud rohkem kui tuhat abieluettepanekut Ukrainast lahkumiseks ning Venemaa sissetungi valguses on mehed isegi pakkunud seksi eest turvalist pelgupaika.

Louisa, kellel on Instagramis 2,6 miljonit jälgijat, on loomulikult teadlik, et tema rinnad meelitava erinevate riikide meeste tähelepanu, kuid mitmed on näinud sõda võimalusena. «Tuhanded mehed palusid mul endaga abielluda, et saaksin Ukrainast lahkuda,» ütles ta. «Paljud pakkusid kohta, kus ööbida.»