Birgit Sarrap: olen harjunud töötama siis, kui kõik teised puhkavad

Suvised väljakutsed meelelahutajatele pole võõrad ka ansambli The Swingers liikmetele. Palavuse, silma paistva päikese ja kuumusega tuleb rinda pista kõigil, aga Birgit Sarrap lisas nendele ebamugavustele veel selle, et kuna tal on loomulikult lokkis juuksed, siis veidi niiskust saades võib ta kontserdi lõpuks muutuda suureks kahupeaks. Need kõik on aga väikesed mured, sest kui naudid seda, mida armastad ja saad oma tööga inimestele rõõmu pakkuda, on kõik hästi ja ei tasu vinguda, et laval on palav. «Oleme muusikutena ju harjunud töötama siis, kui kõik teised puhkavad, näiteks ka jõulude ajal,» sõnas Birgit Sarrap selle kohta, kuivõrd keerukas on end mentaalselt ette valmistada esinemisteks, kui on justkui üleüldine paus töötegemisest. Ta lisas, et väga paljud inimesed korraldavad pärast pikka vaheaega taas sünnipäevi ja firmad suvepäevasid, sest kõik lihtsalt tahavad nautida.