Kas kõik vanemad on lapsepõlves pidanud meid köögivilju sööma sundima? Huvitav, kas emad-isad teadsid juba siis roheliste köögiviljade jahutavatest omadustest? Nii et sööge rahulikult liha, aga krõmpsutage sinna kõrvale tooreid köögivilju. Värsked hernekaunad, veel veidi mullane peenrakurk – on ju ahvatlev nimekiri? Kõik need sisaldavad palju vett, mis jahutavad keha.