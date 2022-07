JABURUSED TÜRMIS ⟩ Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi karistus koloonias: tunnid Putini portree ees

Vladimir Putini poliitiline vastane Aleksei Navalnõi jagas The Mirrorile ülevaadet oma tüütavast elust kurikuulsas paranduskolooniast. Oma tegevuse kahetsusväärsuse mõistmiseks on ta sunnitud istuma tundide kaupa türanni portree all ja kuulama kordusena FSB laule.