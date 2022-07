Saabunud on unistuste suvi ja lausa troopiline palavus. Imeline! Aga jahedaga harjunud eestlasele mitte kõige kergem taluda. Kohati on tunne, et alastigi kipub nahk seljast sulama, selga ei tahaks mitte midagi panna! Õnneks on olemas kavalad stiilitrikid, mis jahutavad.