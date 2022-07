Arstid ütlevad, millal tohib pärast keisrilõiget masturbeerida

Sünnitusarsti Kyrin Dunstoni sõnul tuleks hoiduda seksist kuus nädalat pärast sünnitust, kuid mõne tegevusega võib juba varem pihta hakata. Kliitorit stimuleerida, ilma midagi tuppe sisestamata, on ohutu juba umbes neli nädalat pärast keisrilõiget. Ka vibraatoreid tohib esialgu kasutada vaid välispidiselt, sest sünnitusjärgsed rebendid peavad saama paraneda kõigepealt, et ei tekiks edasisi vigastusi ega infektsioone.

Oluline on arutada intiimasju arstiga, kes annab kinnituse, kas masturbeerimine on sinu jaoks turvaline. On patsiente, kel on sünnitusjärgselt erutus suurem ning soovivad võimalikult kiiresti alustada seksiga. Sõltuvalt nende taastumisest saab seda arutada arstiga.