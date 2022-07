VAATA SIIA! ⟩ Kuidas suvekuumas toas ventilaatori ja kliimaseadmeta ellu jääda

Tundub, et Eestimaa kuumal suveööl ilma ventilaatori või konditsioneerita magamine on nagu õudusunenägu. Ei saa uinuda, viskled ja keerled ja mis kõige solvavam, isegi luksuslik siidist padjapüür on reetlikult soe. Fakt on see, et meie keha jaoks on öösel sobivam temperatuurirežiim 16-21 kraadi Celsiuse järgi, kuid mitte +35.