PROOVI KOHE ⟩ See imevahend paneb juuksed mühinal kasvama

Pikad ja paksud juuksed, nagu Rapuntselil, on peaaegu iga naise salajane unistus. Tänapäeval on juuksekasvu stimuleerivaid vahendeid palju, kuid enamik neist on üsna kallid. Õnneks on ka ilma suurte investeeringuteta võimalik oma juuksed kasvama saada.