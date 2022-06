RÕVE VAATEPILT ⟩ Sellised näevad välja 35 aastat rinnas olnud implantaadid

Videos on näha, kuidas aastakümneid naise rindades olnud implantaadid pole üldse enam elastsed ning on lubjastunud. Dr Castellese, kes on oma töös palju näinud, on ka ise šokeeritud. Implantaadid on eemaldatud 65-aastaselt patsiendilt, kellele paigaldati need 1985. aastal.