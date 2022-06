102-aastased kaksikõed paljastasid pikaealisuse saladuse

Dumbleton ja Tobin sündisid 28. juunil 1920. aastal, 45-minutilise vahega. Kokku on neil viis last, üheksa lapselast ja 22 lapselapselast. Dumbletoni tütar Christine Bemand (68) ütles, et perekond oli kogunenud tähistama tema ema ja tädi sünnipäevi. «Tähistamine toitumis pere keskel ja oli rahulik; söödi juustuvõileibu ja meenutati vanu aegu,» rääkis ta.

Kaksikõed külastavad teineteist väga sageli. Foto: Family Handout / SWNS / Scanpix

Dumbletoni sõnul on temal ja ta õel õnnestunud kõrge vanuseni elada seetõttu, sest nad elasid alati tagasihoidlikult ning ei pidanud kartma rikkusest ja mugavusest ilma jäämist. Ta usub, et see vabastas nad stressist. Naine lisas, et püüab ikka elult kõik võtta ja naudib iga hetke.

Kaksikud Edith Dumbletonja Dorcas Tobin. Foto: Fred Dumbleton / SWNS / Scanpix

Tobin tunnistas, et tema saladus on aktiivsus ja oskus vaatamata tõusudele ning mõõnadele ikka edasi elada. «Mul on väike kasvuhoone, teen aiatöid ja see teeb mind õnnelikuks,» ütles ta.