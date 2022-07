EKSKLUSIIVNE ⟩ Mida arvavad Briti hurmurid Eestist?

Elektroonilise muusika duo HONNE loodi 8 aastat tagasi Londonis, loojateks on produtsent James Hatcher ja laulja ning produtsent Andy Clutterbuck. Bändil on kolm albumit: «Warm on a Cold Night», «Love Me/Love Me Not», ning uusim, 2021. aastal avaldunud «Let's Just Say the World Ended a Week from Now, What Would You Do?» Albumite eest on koosseis pälvinud kuld-, plaatina- ja multiplaatina sertifikaadid mitmes riigis üle maailma.