EKSKLUSIIVNE ⟩ Briti hurmurid väisavad esmakordselt Eestit

Elektroonilise muusika duo HONNE loodi 8 aastat tagasi Londonis, loojateks on produtsent James Hatcher ja laulja ning produtsent Andy Clutterbuck. Bändil on kolm albumit: «Warm on a Cold Night», «Love Me/Love Me Not», ning uusim, 2021. aastal avaldunud «Let's Just Say the World Ended a Week from Now, What Would You Do?» Albumite eest on koosseis pälvinud kuld-, plaatina- ja multiplaatina sertifikaadid mitmes riigis üle maailma.

*Intervjuu on tõlgitud inglise keelest.

Teie nimest rääkides… HONNE tähendab jaapani keeles “tõelisi tundeid”. Milliseid emotsioone soovite oma kuulajaskonnale edasi anda?

Kõik lood põhinevad sündmustel, mis on päriselt meie või meie lähedaste elus juhtunud. Midagi sarnast on kogenud ja läbi elanud aga inimesed üle terve maailma, seega loodame alati, et kuulajad suhestuvad meie lüürikaga ning et meie muusika pakub neile lohutust ja tõstab tuju.

Kirjeldage enda loomingut kolme sõnaga.

Intiimne, soe ja iseloomukas.

Kes on teie suurimad eeskujud muusikatööstuses?

See muutub kogu aeg. HONNE algusaegadel inspireerusime artistidest nagu James Blake, Frank Ocean, Rhye ja Inc, samuti paljudest vanadest souli suurkujudest.

Kas teil on mõni kindel hetk, mida näete oma duona koos oldud aja tipphetkena?