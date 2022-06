Hädavajalikud nipid, mida õhukeste juustega naised peaksid teadma

Kui su juuksed on peadligi, peaksid ehk vahetama šampooni-palsamit. Eriti oluline on kasutada õiget palsamit, mis ei oleks raske – paljud juuksehooldusvahendid ja juuksemaskid on loodud kuivadele ja lendlema kippuvatele juustele ning katavad need raskete koostisosadega. Parima tulemuse saamiseks otsi šampooni pakendilt märksõnu nagu «volüümi andev».