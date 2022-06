Vägivaldse mehe eest põgenenud eestlanna: politsei pidas mind hulluks

Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse üliõpilane Heidy Heinla viis lõputööna läbi uuringu, milles analüüsis perevägivalla all kannatanute taasohvristamist riigi pakutavates toetussüsteemides.

«Perevägivald on rahvatervise kriis. Perevägivald moodustab Eestis üle 40 protsendi kõigist kuritegudest ning selle kulud riigile on ligi 120 miljonit eurot aastas. Liiga vähe teadvustatakse, et keskmiselt kulub ohvril vägivaldsest suhtest lahkumiseks tervelt kaheksa aastat. Seega riiklikud tugisüsteemid peavad olema iseäranis head, vastasel juhul kriis aina süveneb ja kulud ühiskonnale kasvavad,» selgitas Heinla.