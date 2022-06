HUVITAV TEADA ⟩ Nii kaitsesid sultani naised end soovimatu raseduse eest

Sultan püüdis erinevatelt naistel saada võimalikult palju järglasi, kuid mitte just igaüks ei sobinud valitseja last kandma. Juba Suleimani valitsusaja jooksul olid naised katse-eksituse meetodil välja mõelnud viisi, kuidas rasestumisest hoiduda.

Kõige sagedamini kasutati mitmesugustest ürtidest kokku keedetud leotist, millel oli rasedust katkestav toime. Teine meetod oli tupe loputamine tsitrusviljade mahla, granaatõunamahla või äädikaga. Naised teadsid, et tupekeskkonda tuleb kuidagi mõjutada, et spermatosoidid ei jääks ellu.

Ütlematagi selge, et need meetodid ei olnud kaugeltki kõige usaldusväärsemad ja sageli ei töötanud. Kui muud enam üle ei jäänud, läksid naised aborti tegema – see oli kohutavalt valus protseduur.