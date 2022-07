Millega tuleb arvestada, kui soovid koeraga randa minna?

See, kas koeraga võib minna randa, kus ka inimesed suplevad, on Kristina Mägi sõnul otsapidi juriidiline küsimus, mida reguleerib kohaliku omavalitsuse koerte ja kasside pidamise eeskiri. Inimestele mõeldud rannaaladel ei tohi koertega üldse ujumas käia. Osades omavalitsustes on keeluperiood suvi, osades kohtades, kus inimesed ujumas käivad, aga tegu ei ole avaliku rannaga, tuleks uurida, mida kohalik omavalitsus ütleb.

Kuidas ikkagi anda märku, et mulle ei sobi koos kellegi lemmikuga vees olla? Spetsialist selgitab, et koerainimesed armastavad oma loomi väga ja tahavad neile parimat, aga mõnikord võib selle suure armastuse juures tagaplaanile jääda kaaskodanikega arvestamine. Mõistlik on sel juhul lihtsalt proovida rääkida ja omanikule meenutada, et avalikus rannas koeraga ujumas käia ei tohi. Suuremates linnades on olemas koerte ujutamispaigad.

Koeri puudutavad regulatsioonid Eestis on väga ranged ja koeras, kes teeb inimesega head koostööd ning liigub koos omanikuga mitteavalikus rannas, Kristina Mägi probleemi ei näe. Samas tuleb mõista, et olukorda, kui loom jookseb võõraste juurde, haugub, välgutab mänguhoos isegi hambaid, võivad inimesed rünnakuks lugeda. «Mõistlik on oma koera treenida, harjutada sellega, et ta püsiks inimese juures ja kontaktis ning kui lemmik hakkab teiste juurde minema, kutsuda ta ära ja panna rihma,» rõhutab koolitaja koostöö olulisust koera ja inimese vahel.

Kristina Mägi on kooli Hea Koer asutaja, Kodukoera põhikoolituse looja ningkoerainimeste koolitaja. Foto: Erakogu

Ujumine treenib koera hästi, sest on nagu inimeselegi lihaskonda tugevdav ja parandab aeroobse tegevusena oluliselt hingamistööd. Kui inimene pakub oma koerale erinevaid toredaid koostegemise võimalusi, siis paraneb ka nendevaheline side. Ujumine on hea vaheldus koerale, sest ainult jalutuskäigud võivad muutuda üksluiseks. Kristina Mägi paneb aga koerasõpradele südamele, et päris kõigile ujumine näidustatud ei ole: «Lühikoonulistele nagu buldogid ja mopsid ning lühikeste jalgadega tõugudele nagu taksid ja corgid, kelle kehad on tünjad, sobivad palju paremini lastebasseinid.»