Eestlanna arbuusidieet lõppes õudusunenäoga

Siiri kirjeldab enda TikToki kontol, et iga kümne kilogrammi kohta kehakaalus on ette nähtud süüa kilogramm arbuusi päevas, kuid tõdeb, et ise ta nii palju arbuusi konsumeerida ei jaksa. «Pean tunnistama, et juba esimene päev on raske. See arbuus käib lihtsalt mul juba suus ringi. Täna surusin sisse endale kaks kilo, mis on minu piir.»