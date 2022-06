Kuidas saada aru, kas tutvumisäpis kohatud inimene on sinu jaoks õige?

Antropoloog Helen Fisher, kes on juba üle 15 aasta andnud nõu USA populaarsel tutvumisplatvormil match.com, on oma uurimuses välja toonud, et ainus võimalus saamaks teada, kas inimesega sobitakse, on temaga silmast silma kohtuda. «Meie aju on parim algoritm,» ütleb ta.