Kui raske see vahatamine siis olla saab? Kanda nahale vaha, kleepida riba, tõmmata... Pisarad silmadest voolavad, kuid nüüd on jalad, bikiinipiirkond ja kaenlaalused täiesti siledad. Vähemalt sedasi me seda protsessi ette kujutame... Tegelikult nõuab karvade eemaldamine omajagu teadmisi ja oskuseid. Miks muidu kõik lõpuks ikkagi salongi jooksevad!