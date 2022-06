MÄLESTADES LEGENDI ⟩ Toomas Kirss hea teletöö saladustest: see ei saa olla piinlik!

Sel kevadel linastus Apollo TV-s Toomas Kirsi kindla produtsendikäe all ülipopulaarse seriaali «Pilvede all» 23. hooaeg. Kirss rääkis, kuidas alguses oli plaanis teha vaid kümmekond seeriat ja siis joon alla tõmmata, kuid 11 aastat, 22 hooaega ning 300 osa hiljem sai mees öelda, et tema enda valitud näitlejate vahel on nii hea klapp ja professionaalne sünergia, et jätkata võib igal hetkel ja lõputult.