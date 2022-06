The Tuberkuloitedi uued laulud sünnivad rääkides

Laulja kinnitas, et uusi ideid, mida plaadi tarbeks stuudios sisse mängida, jagub. Kuigi viimased paar aastat on nemadki tundnud justkui kinniseotud olekut, on nad vaikselt esinenud, mitte käed rüpes passinud.

Uute lugude esitamisega tuleb mängu asjaolu, et kuna mehed väga tihti kokku ei saa, on vaja omaette harjutada. «Uus muusika tuleb suhteliselt vaevaliselt repertuaari sisse, aga ikka tuleb,» sõnas Raadik ja lisas, «jaanituligi oli esinemiste mõttes päris tormiline.»

Kui The Tuberkuloitedi muusika puhul on peamine ideede generaator läbi aegade olnud Alar Aigro, siis alates loost «Läänemere aknal» on bänd kontseptsiooni, kuidas lugusid teha, enda jaoks muutnud. Indrek Raadik selgitab: «Püüame alati kõrvalt niipalju juurde rääkida, kui Alar vastu võtab ja nii see sünergia ongi esile kerkinud. Meie lood on endiselt äratuntavad.»