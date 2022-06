NOORIM VAID AASTANE ⟩ 91-aastase F1 moguli laste vanusevahe on 66 aastat

Ecclestone on oma F1 aastatest alates püsinud seltskonnaajakirjade pealkirjades muuhulgas oma ebatavalise pereelu tõttu. Miljardär abiellus 2012. aastal brasiillanna Fabiana Flosiga (46). Paaril sündis 2020. aastal poeg Ace, kui Bernie oli 89-aastane.

Mehel on kahest eelmisest suhtest juba kolm tütart. Ta vanim tütar Deborah (67) sündis kooselust tema esimese elukaaslase Ivyga. Tamara (35) ja Petra (31) on Ecclestonel kooselust endise naise Slavicaga.

Ajalehele Daily Mail antud intervjuus paljastas Ecclestone, et tema ja ta pere elavad Ibizal. Poeg Ace'ile meeldib seal enim koduaias hobuserauakujulise tiigi ümber mängida. Eelkõige köidavad lapse pilke tiigis ujuvad värvilised kalad. «Ace'ile meeldib neid toita,» ütles Ecclestone.

Et mees saaks muretult pensionipõlve veeta, elab koos nendega mitu inimest, kes on palgatud tegelema lapse, kodu ja muude pereasjadega. «Neid on viis või kuus, ma pole päris kindel. Fabiana hoolitseb selle eest. Mina hoolitsen rahaasjade- ja tema praktiliste asjade eest,» selgitas Ecclestone.