6 märki, et su immuunsüsteem on nõrk ja vajab kiiresti turgutust

Sa võid iga kell nohusse jääda, aga kui sul on tugev immuunsüsteem, suudab su keha viirusega võidelda. Isegi kui nakatud, suudab su immuunsussüsteem viiruse tõrjuda vähem kui nelja päevaga. Kui immuunsüsteem on nõrk, paraned kauem.

Kui immuunsus on nõrk, võid tunda end kurnatuna ka pärast korralikku und, kergeid kodutöid ja väikeste ülesannete täitmist, mis pole kuigi stressirohked. See on tingitud sellest, et keha püüab säästa energiat sõltuvalt su immuunsusest, kirjutab HealthSite.