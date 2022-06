NIPID ⟩ Mida teha, kui suvi teeb hoopis kurvaks ja üksildaseks?

Inimesed on sotsiaalsed olendid ja vajavad suhtlust. Praegu toimub suur osa suhtlusest tehnoloogia kaudu ning sotsiaalmeedias on lihtne sattuda enda elu teiste omadega võrdlema. Selle tulemuseks võivad olla mõtted: «keegi ei hooli minust» või «kõigi teiste elu on parem kui minu oma».

Ära unusta, et inimesed esitlevad tavaliselt internetis enda ja oma elu parimaid versioone. Oluline on ka aktsepteerida, et mõnes eluetapis puutume me kokku üksindusega – seda kogevad isegi need inimesed, kel paistab kogu aeg lõbus olevat.