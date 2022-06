2 korda enesetappu üritanud Jeffrey Epsteini ohver: Ghislaine peab vanglas surema

Seksuaalse väärkohtlemise ohver Sarah Ransome tunnistab, et püüdis end pärast kuritarvitamist kaks korda tappa. Ransome, kes oli vaid 22-aastane, kui ta Epsteini seksikaubitsemise ohvriks langes, ütles, et proovis USA Neitsisaartel kaljult alla otse haidest kubisevasse vette hüpata, et õuduste eest põgeneda.