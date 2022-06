Ingmar Kiviloo läheb USAsse oma unistust püüdma

Noore ja andeka muusiku Ingmar Kiviloo jaoks on õppimine protsess, mida tahtis jätkata ning mõte end Ameerika Ühendriikides täiendada küpses tema peas juba mitu aastat. «Olen õnnelik, et see teoks saab,» lausus värske koolilõpetaja rahulolevalt.

«Ega ma ei hakka valetama, et see lihtne on,» selgitab Kiviloo kolimist teisele poole maakera. «Tööd jagub endiselt - on vaja palju asju teha, palju paberimajandust. Kooli sissesaamine ja katsed ei olnudki nii rasked kui arvata võiks. See osa läks kenasti,» võtab ta kokku hetkeseisu.

Eelolev õppeaasta tuleb veeta USAs, veebi teel püüab noormees aga lähedastega ühendust hoida ja lubab, et päris ära ta ei kao. Muusikat kirjutab ta kindlasti edasi ja arvab, et oleks väga tore, kui saaks Berklees olles ka midagi eestikeelset kodumaa kuulajatele pakkuda.

Ingmar Kiviloo uus laul «Miks alati nii» sündis klaveril, olles elektriklaveri ballaad ja arenes tasapisi selleks, mis ta nüüd on. «Tavaliselt alustangi muusika loomist klaveril või kitarril, siis alles tekib tekst juurde,» selgitas muusik, kuidas enamasti tema looming sünnib. Peent matemaatikat ja kalkuleerimist järgmise pala väljaandmiseks pärast esimest edukat singlit «Aega on veel» ei olnud, lihtsalt sai valmis üks teistsugune lugu, mille rõhk on minimalistlikul produktsioonil, sest erinevaid komponente ja instrumente on selles vähem.

Tõuke sisuks andsid noorele artistile aga inimesed, kes temasse ja tema eesmärkidesse ei usu. Ka väikesed tülid ja vaidlused, mis võivad tekkida ja kuidas ta üldse ei näe, et neil oleks mingit mõtet või tähtsust. «Alati tuleb ennast usaldada ja minna oma unistuste järgi!» teab Ingmar Kiviloo ja seda ta just teebki.