Oklahoma osariigi juurdlusbüroo direktor Ricky Adams ütles, et ema on võimalik paljastada surnud lapse geneetilise sugupuu pika uuringu tulemusena. 15. juunil nõustus naine andma DNA uurimiseks üle bioloogilised materjalid, mis kinnitasid, et ta on mõrvatud tüdruku ema.