ETTEVAATUST ⟩ Saladuste hoidmine kahjustab sinu tervist just nii

Saladuste iseloomust ja arvust ei sõltu, kui kahjulikud need tervisele on – näiteks ei ole nii, et keegi, kellel on rohkem kui 13 saladust, võitleb rohkem kui see, kellel on ainult kolm. «Ükski konkreetne saladus pole teile tingimata kahjulik,» ütleb Slepian. «Saladus hakkab kahjustama tervist alles siis, kui avastada end selle üle mõtisklemas, ollakse saladusse takerdunud või tuntakse häbi.» Kui mõte rändab sageli saladuse juurde tagasi, võib see hakata tervist mõjutama. Pidev saladustele mõtlemine suurendab väsimust, tekitades eraldatuse tunde.