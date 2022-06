Alen Veziko: nüüd on jaksu uue hooga edasi minna

Sel suvel korraldab Alen Veziko korraldab ringreisi «Kõik muu ei loe», mille esimesed kolm kontserti toimuvad Kaisma Suurjärve puhkealal, edasi juba Jäneda mõisa teatrisaalis ja Võru Kandle aias. Tuuri toimumiskohad on artistile paljuski uued: «Näiteks Kaisma Suurjärve puhkeala silti olen vaid tee ääres näinud. Rääkisin sõbraga, kes ütles, et meil on siin ilus koht ja pakkus, et äkki tulen esinema. See on hea näide, kuidas pealtnäha suvalisest jutuajamisest võivad asjad alguse saada.»

Alen Veziko, kes hiljuti teist korda isaks sai, tunnistas, et unetunde tal hetkel just palju ei kogutud ei ole: "Täna ööbisin õe juures ja oli palav, kodus ei saa ka hästi magada, sest laps «nurrub» kõrval.» Tuleb välja, et selline pigeline olukord mõjub aga ootamatult hästi, sest eilegi kirjutas armastatud laulja uue loo. «Kui koroonaviiruse haigus COVID-19 võttis minult alguses kogu motivatsiooni edasi eksisteerida ära, siis nüüd on jaksu uue hooga edasi minna.» Mehe jaoks on mingis mõttes toimunud restart, kolmveerand uuest plaadist on salvestatud ja sügseks peaks see kaua lubatud ja oodatud album valmis saama.

Alen Veziko Foto: Rita Talisoo

Oma uut laulu «Ärata mind ülesse, kui maailm läbi saab...» esmaesitles Alen Veziko külaskäigu hommikul ja rääkis selle saamisloost nii mõndagi huvitavat ja isiklikku: «Tean väga täpselt päeva, mil ma selle Marek Sadama luuletuse viisistasin. Olin raskelt covidis, kümnendat päeva voodis, laps oli just haiglast koju saanud, käis ülikeeruline ühiskondlik jama. Lugesin seda teksti ja samal ajal hakkas helirida peas jooksma. Kohe tuli teema ja tundus isegi, et olen selle varastanud.» Teksti autorit kiidab ta samuti ülivõrdes: «Mitte kõik ei saa laulu teksti kirjutamisega hästi hakkama, väga paljud kirjutavad sõnu, mida ei ole võimalik laulda. Need võivad olla küll ilusad luuletused ja minna riimi, aga see tekst on hästi voolav ning kõige olulisem on ikka sisu.» Ajapikku on Alen Veziko enda sõnul aru saanud, et inimesed võivad ilmaasju teisiti mõista kui laulu autorid või esitajad ning on sellega leppinud. «Meie asi on anda edasi tunnet ja emotsiooni. Mõtted, millega suudad samastuda, on kõige olulisem moment muusikat kuulates,» leiab ta.