Staaride meigikunstnik hoiatab: see on suurim viga, mida jumestamisel tehakse

Meigikunstnik rõhutab, et särava ja mati lõpptulemusega meiki korraga kasutades tuleb olla ettevaatlik. Õrnalt kumav viimistlus on viimasel ajal järjest populaarsust kogunud ja siledal nahal näeb see ka fantastiline välja. Probleem ilmneb aga näopiirkondades, kus on rohkem tekstuuri, mida soovitakse minimeerida. Need piirkonnad peaksid olema matid, et näha välja lamedamad ja siledamad.