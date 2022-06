Pungiisad kaklevad nagu poisikesed

Seriaal põhineb Pistolsi liikme Steve Jonesi 2018. aasta memuaaridel ning on väidetavalt solist Johnny Lydoni (alias Rotten) puupaljaks teinud. See ei oleks Sex Pistols, kui poleks kaklust, isegi kui tegemist on pensionärieas härradega. Rotten nimelt kaebas oma endised bändikaaslased kohtusse, et need ei kasutaks seriaalis Sex Pistolsi muusikat. Rotten kaotas kohtuasja, mis läks talle tema sõnul maksma miljoneid. Muusiku sõnul pole aus esitada maailmale versiooni temast ja ta bändist, mis ei ole õiglane.