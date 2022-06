SUUR BIKIINIGALERII ⟩ Rannamoes löövad laineid julged kaunitarid

Esimene, mida puhkusele sõites võiks mõelda, on terviklik, luksuslik ja maksimaalne look – see tähendab, et bikiinide juurde on kaval kohe valida aksessuaarid, sandaalid, vööd, rannakleidid ja laia äärega kübarad, mis kõik toon-toonis, mustritelt ja stilistikalt kokku kõlavad.