KOHUTAV LUGU ⟩ 30 aastat tagasi tüdrukut pussitanud mees on siiani vabaduses

Seitsmeaastase koolitüdruku ema on ahastuses, sest tütre mõrvast on möödas 30 aastat ja ainus kahtlusalune on siiani vabaduses. Koolitüdruk Nikki Allan leiti mõrvatuna mahajäetud majast Inglismaal. Kohtuekspertiisi järel selgus, et last oli pussitatud 37 korda.