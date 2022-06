KÜLMAVÄRINAD ⟩ Skandaal Mustamäel: usklik proua röövis teise proua, et ta oma eksile mehele panna

Psüühiliselt haige 64-aastane naine, keda leheloos nimetati Malleks, kadus oma korterist 1998. aasta 30. detsembril. Politseisse pöördusid naise hooldajad järgmisel, aasta viimasel päeval. Üheks hooldajaks oli Ants, kes oma naise ja tütrega haige Malle eest hoolitsesid. «Minu naine tunneb Mallet juba 1948. aastast alates, nad on eluaegsed sõbrannad,» ütles Ants ja rääkis, et Malle on üksik inimene, kelle kaks kaugemat sugulast elavad Eesti teises otsas.