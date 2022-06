PALJU PAKUD? ⟩ Kõik arvavad, et see naine on 35-aastane, kuid tegelikult...

Andrea Sunshine on Instagramis tõestanud, et vanus on vaid number. Paljastavate piltidega uhkeldav kaunitar armastab sporti ning on seetõttu enda profiilile juba 128 tuhat jälgijat kogunud.

Kuna Sunshine näeb oma tervisliku eluviisi tõttu nii nooruslik välja, siis paljud arvavad, et ta on umbes kolmekümnedates. Tõde on aga see, et tegelikult on ta 53-aastane.