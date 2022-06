MAAILMAPÄÄSTJAST IMELAPS ⟩ Varakult äri alustanud tüdruk oli 11-aastaselt impeeriumi juht ja multimiljonär

Kõik sai alguse sellest, et Mikaila oli 4-aastane ja ta sai mesilaste käest ühe nädala jooksul kaks korda nõelata. See pani teda mesilasi kartma.

Et aidata tal selle hirmuga toime tulla, palusid Mikaila vanemad tal mesilaste kohta veidi rohkem uurida. Tüdrukuke sai teada, et mesilased on tolmeldajatena lillede, aedade ja puude jaoks asendamatud.