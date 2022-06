Johnny kohalolek on ärritanud mõningaid kõvemaid Becki fänne, kes arvavad, et Depp jätab ta varju. Soome rokkar Olli Herman ei arva, et Deppi seotus halba teeks, pigem vastupidi. «Muidugi jääb keegi alati kellegi varju. Jeff Beck on alati olnud nii hull, et on askeldanud kõigi suurte legendidega alates Rod Stewartist. Ta on mänginud tõepoolest kõigiga, miks siis mitte mängida koos ka Johnny Deppiga?»